Massimo Ranieri è tornato a casa. Ieri pomeriggio l’artista napoletano è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo la caduta al teatro Diana dove era in scena con lo spettacolo “Sogno e son desto”.

Napoli, Massimo Ranieri torna a casa: come sta l’artista partenopeo

Stava cantando la celebre “Vent’anni” quando ha messo un piede in fallo sulla scaletta che porta verso la platea e ha battuto la testa e la schiena. Ora Ranieri dovrà affrontare un periodo di convalescenza: almeno per un paio di settimane starà a a riposo.

“Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale”, riferivano già ieri sera dal suo staff. Lo stato di salute non preoccupante del cantante è stato confermato anche dai medici del Cardarelli che, nel bollettino diramato in mattinata, hanno fatto sapere che il paziente è “sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni”.

Il messaggio ai fan

“Non vedo l’ora di tornare in scena”, ha detto l’artista napoletano rispondendo ai giornalisti. “Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”, ha aggiunto Massimo Ranieri.