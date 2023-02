Si tinge di giallo la sparizione di un bambino di appena tre anni. Gennaro Rotoli, del 2019, è sparito da Massa Lubrense, in via Vespucci, località Nerano. Sono scattate immediatamente le ricerche dei carabinieri con l’ausilio di elicotteri in volo.

Massa Lubrense, Gennaro Rotoli, bimbo di 3 anni, sparito dalla culla

Dalle prime notizie frammentarie che giungono alla nostra redazione, Gennaro era in una culla. Presente in casa, al momento della sparizione, la mamma. Quando la donna si sarebbe recata nella cameretta per sincerarsi delle condizioni di suoi figlio, non l’avrebbe trovato più.

A quel punto, intorno alle 9 del mattino, avrebbe lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine affiancati da squadre di Vigili del Fuoco si sono subito attivate e stanno setacciando la zona alla ricerca del piccolo, che indossa un pigiamino blu ed è scalzo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella del rapimento. Seguiranno aggiornamenti.