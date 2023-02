Gennaro Rotoli è stato ritrovato vivo e sta bene. Secondo fonti di Teleclubitalia, il piccolo di 3 anni, scomparso questa mattina intorno alle ore 9, è stato trovato da un appuntato scelto dei Carabinieri insieme ai dei volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Il bimbo era in un sentiero poco distante dall’abitazione e sembra stia bene. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

Ritrovato il piccolo Gennaro

Il nonno ha accusato un malore per la forte emozione quando l’hanno trovato. Gennaro Rotoli, 3 anni, era scomparso questa mattina dalla sua abitazione in via Amerigo Vespucci e da allora si sono perse le tracce: la madre ha denunciato subito la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato subito le ricerche in tutta la zona circostante. Al momento della scomparsa il bimbo di tre anni indossava un pigiama blu, con i calzini ma senza scarpe. Dopo circa 5 ore dalla scomparsa, e dopo le ricerche da parte dei carabinieri e dei volontari, il piccolo è stato ritrovato in un sentiero poco distante dalla sua abitazione. Era molto spaventato quando è stato riconosciuto ma pare stia bene.