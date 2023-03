Per la primavera c’è ancora da aspettare in Campania. Il mese di marzo, come suo solito, sarà caratterizzato da instabilità meteorologica con tanto di rovesci sparsi. È il caso di domani, 10 marzo, quando sulla Regione si abbatteranno temporali intensi e repentini.

Marzo instabile, in Campania tornano i temporali: le previsioni

Non a caso la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalle 6 alle 23 e 59 di domani su tutta la Campania. Sono escluse le zone dell’Alta Irpina, Sannio e il Tanagro. I temporali, fa sapere la Protezione civile, potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti “di attivare i Centri Operativi Comunali e di prestare attenzione rispetto ai rischi previsti ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali”.