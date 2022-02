Il Martedì grasso è il giorno in cui tradizionalmente si chiude il Carnevale, periodo che inizia con il giovedì grasso e che anticipa la Quaresima, ossia i 40 giorni prima della Santa Pasqua. Le date cambiano ogni anno in quanto il Carnevale è una ricorrenza mobile: nel 2022, ricorre il 1 marzo. Vediamo di cosa si tratta, il suo significato e alcune frasi e immagini da poter inviare in questa giornata.

Martedì grasso, 1 marzo 2022: cosa è

Il Martedì grasso è la giornata che chiude la settimana del Carnevale, che inizia in occasione del Giovedì grasso, solitamente celebrata con grandi feste e sfilate sia in Italia che nel resto del mondo. E’ inoltre il giorno che segna l’arrivo della Quaresima: precede infatti il Mercoledì delle Ceneri.

Il Carnevale è una festa mobile, dipendente dalla data in cui ricorre la Santa Pasqua: Nel 2022 il Martedì grasso si celebra il 1 marzo 2022.

Martedì grasso, Carnevale: significato

La tradizione voleva che in questa giornata venissero consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che durante la Quaresima non potevano essere mangiati, come la carne. Per il fatto che si consumavano cibi grassi, l’ultimo giorno di carnevale è detto in Italia martedì grasso e in Francia Mardi gras. Durante il martedì grasso, è usanza mascherarsi in vario modo e sfilare per le strade cittadine; ogni regione italiana ha le sue maschere tipiche.

E’ tradizione preparare la lasagna nella giornata di Martedì grasso, accompagnata da dolci della tradizione, come le chiacchiere, denominate in modo diverso nelle varie zone italiane, il sanguinaccio, il migliaccio napoletano, le castagnole.

Martedì grasso: frasi

Se è giovedì grasso, nessuno problema. Se è martedì grasso, va benissimo, figurati. Se sono grasso io, tutti a rompere le scatole!

A Carnevale, ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale.

A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa.

Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere.

Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione.

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte.

Carnevale al sole, Pasqua molle.

Carnevale o Quaresima, per me è la medesima.

Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi.

Martedì grasso: immagini

Ecco alcune immagini da inviare per augurare buon Martedì grasso e buon Carnevale.