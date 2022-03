A pochi giorni dalle “nozze simboliche” di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, Novella 2000 sgancia una bomba: la 32enne di Portici sarebbe in attesa del sesto figlio del leader di Forza Italia.

“Marta Fascina è incinta, Berlusconi di nuovo papà”: Novella 2000 sgancia bomba gossip

“Marta potrebbe essere in attesa”, si legge tra le righe del magazine a firma del direttore della nota testata di gossip. Roberto Alessi è tuttavia convinto che non sarebbe l’età a fermare l’ex premier dalla volontà di diventare padre: “Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa”, scrive il direttore di Novella 2000.

Oltre a Marta Fascina (forse) incinta, Roberto Alessi su “MOW” ha scritto anche di Francesca Pascale, precedente fidanzata del presidente di Forza Italia. Il giornalista sottolinea: “Mi è sempre stata simpatica Francesca Pascale, e ha saputo uscire di scena dalla vita di Silvio Berlusconi con una certa classe (e, secondo il quotidiano ‘La Repubblica’, ha portato a caso una buonuscita di 20 milioni, oltre ad un assegno di un milione annuo, e spero per lei sia vero), però pare che dopo le nozze tra Marta Fascina (che le è subentrata) e Silvio Berlusconi si sia lasciata scappare delle osservazione sui suoi social. Le ho lette e non ci ho capito nulla, forse anche per questo meglio tacere sempre sulle nozze (anche se solo simboliche) degli ex”.