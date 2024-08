Folle aggressione questa mattina, venerdì 16 agosto, a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. Un giovane è stato picchiato dopo aver chiesto ai vicini di ombrellone di abbassare il volume della radio.

Marina di Camerota. Chiede di abbassare la radio ma viene massacrato in spiaggia e gettato in acqua

I fatti sono accaduti sulla spiaggia della Calanca. Il giovane ha raccontato che stava dormendo sul lettino quando si è svegliato per la musica che proveniva dai vicini, che erano a una manciata di metri. Avrebbe quindi chiesto di abbassare il volume e sarebbe bastato questo per scatenare la reazione violenta di due ragazzi.

Calci, pugni, poi picchiato con le mazze di due ombrelloni e infine gettato in acqua. La violenta aggressione è terminata solo quando è giunto il guardiano del lido e i due sono scappati. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno raccolto la versione della vittima e del guardiano e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e dare un volto ai responsabili. Il ragazzo è rimasto ferito, ha riportato forti contusioni su tutto il corpo; è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni di salute non sono gravi.