Ragazza investita da un tir mentre fa jogging su via Variante 7 Bis. E’ successo a Marigliano, in provincia di Napoli. La vittima è una 23enne del posto ed è in pericolo di vita.

Marigliano, ragazza investita da tir mentre fa jogging: è in fin di vita

Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme al personale del 118 sono intervenuti sulla variante 7 Bis per un investimento. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che una 23enne del posto mentre faceva jogging sul ponte sarebbe stata investita da un tir in transito.

Il camionista, che non si sarebbe accorto della presenza del pedone in strada, si è fermato ed ha chiesto soccorsi. Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la giovane in ospedale. La ragazza è stata trasferita in codice rosso nel nosocomio di Nola, in pericolo di vita.

Immagine: archivio