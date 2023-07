La città di Marigliano prega per Alessia Basile, la 23enne travolta ieri da un furgone Fiat Iveco lungo la Variante 7 Bis mentre faceva jogging. La giovane è in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Napoli.

Marigliano prega per Alessia Basile: la 23enne travolta da un furgone mentre fa jogging

Erano le 8 e 30 quando è avvenuto l’impatto. Alessia, che abita in località Faibano, zona confinante col luogo dell’incidente, era uscita di casa per fare una corsa approfittando delle temperature mattutine. Avrebbe fatto il giro della frazione per poi fare rientro ma così non è stato. Mentre faceva jogging, la 23enne è stata travolta in pieno da un furgone e scaraventata sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo.

L’autista del Fiat Iveco ha inchiodato sull’asfalto e ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato Alessia al pronto soccorso di Nola, dove i medici hanno poi disposto il trasferimento d’urgenza a Napoli. La 23enne è in prognosi riservata per fratture multiple. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Marigliano dalla vicina caserma, coordinati dal comandante Raffaele Passero, e i militari di Castello di Cisterna, agli ordini del maggiore Pietro Barrel, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Tutti con Alessia

La città di Marigliano si stringe intorno alla famiglia Basile. La ragazza, che ha frequentato l’Ipia Galileo Ferraris, è descritta da tutti come una persona dolce, affettuosa e con un forte senso di responsabilità. I suoi sono si sono infranti contro il muso di un furgone che l’ha ridotta in fin di vita. In questi anni non sono mancate le polemiche in città per le scarse condizioni di sicurezza della Variante 7 Bis, dove il fogliame e le erbacce, lasciate all’incuria, hanno invaso buona parte delle corsie laterali riducendo l’ampiezza della carreggiata.