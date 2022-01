Si alza in piedi su una sedia per sistemare l’antenna Tv ma perde l’equilibrio e precipita nel vuoto. E’ accaduto a Marigliano, in via San Francesco d’Assisi, questa mattina. A perdere la vita – secondo il sito Mediano.com – un uomo di mezza età.

Marigliano, cade dal quinto piano: morto sul colpo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, erano da poco passate le 8 quando la vittima si è avvicinata alla finestra per sistemare l’antenna del televisore. Per ragioni da accertare, la sedia su cui l’uomo era in piedi non avrebbe retto al peso e avrebbe fatto precipitare l’uomo dal quinto piano dello stabile.

Lo schianto al suolo è stato inevitabile e il residente sarebbe morto sul colpo, attirando subito l’attenzione dei vicini. Immediatamente sono scattati i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso Successivamente sono sopraggiunti i militari dell’Arma per i rilievi del caso e il magistrato di turno della Procura di Nola. Non si esclude la disposizione di un esame autoptico per ricostruire l’esatta dinamica di quello che assume i contorni di un drammatico incidente. Ancora ignote le generalità della vittima, che era di Marigliano.