Si sono celebrati questa mattina presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Marigliano i funerali di Aurora e Sara Esposito, le due sorelle morte tragicamente nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio abusiva di Ercolano del 19 novembre, dove ha perso la vita anche un 18enne, Samuel Tafciu. Alle esequie erano presenti tutti i sindaci del circondario mentre il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, hanno inviato dei messaggi. Su un maxi schermo sono scorse le immagini in vita delle sorelle in un momento di commozione generale.

Marigliano, morte nella fabbrica di fuochi abusiva: strazio e lacrime ai funerali di Aurora e Sara

Le due bare sono state lasciate davanti all’altare. Straziante il pianto della mamma delle due ragazze. Presenti tantissimi coetanei, amici e parenti, che indossavano magliette bianche con sopra stampati i volti di Aurora e Sara. I due feretri all’uscita sono stati accolti da un lungo applauso e da gente in lacrime. Molti i residenti della zona che, pur non conoscendo direttamente le due vittime, hanno manifestato il loro cordoglio durante le esequie. Proclamato dal sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, il lutto cittadino.

Per quel tragico incidente, avvenuto il primo giorno di apertura della fabbrica abusiva e di conseguenza nel primo giorno di lavoro delle vittime, è indagato ed è in carcere il proprietario dell’immobile, il 38enne Pasquale Punzo. La Procura di Napoli gli contesta i reati di omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, detenzione e fabbricazione di materiale esplodente non convenzionale. A questi si aggiunge anche il reato di caporalato.