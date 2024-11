In carcere Pasquale Punzo, 38 anni. Dopo l’esplosione della palazzina adibita a fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, la Procura di Napoli ha emesso un provvedimento nei confronti dell’uomo, proprietario dell’immobile, ora indagato con l’accusa di omicidio plurimo volontario.

Ercolano, esplosione nella fabbrica di fuochi abusiva: arrestato il proprietario

A Punzo viene anche contestata la detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo non convenzionale e il reato di caporalato. Una serie di reati a cui dovrà rispondere il 38. Il provvedimento di fermo a causa del pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Secondo la Procura, Punzo sarebbe stato al corrente dell’attività che si teneva all’interno del locale e dei rischi correlati. Una tragedia che ha causato la morte di due ragazze e un ragazzo al loro primo giorno di lavoro nella fabbrica abusiva.

Il 38enne, però, non è il solo indagato: con lui anche la sua ex, Giulia Eboli. Intanto a breve sarà effettuato l’esame autoptico sulle salme che potranno fornire maggiori dettagli sulla dinamica e sulle cause del decesso.