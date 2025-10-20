Notte di sangue a Marigliano, dove un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla nuca e alla spalla. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Marigliano, accoltellato alla nuca e alla spalla: 36enne in codice rosso

Secondo una prima ricostruzione, il 36enne, originario del Marocco, questa notte si trovava nella Villa Comunale di Marigliano quando, improvvisamente, sarebbe stato accoltellato con due fendenti. L’uomo è stato dapprima portato alla Guardia Medica del posto, poi è stato trasferito in codice rosso al nosocomio nolano.

Dquanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.