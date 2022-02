Buone notizie in merito alle condizioni di Mariagrazia Imperatrice, nipote della star dei social nonna Margherita. Sul proprio profilo Instagram, è stata pubblicata una stories in cui la donna afferma che Mariagrazia è uscita dalla terapia intensiva ed è attualmente in cardiologia. Un annuncio che fa ben sperare, affinché le condizioni della ragazza possano migliorare.

Mariagrazia ricoverata: nonna Margherita aggiorna i fan sulle sue condizioni

Fino a ieri, le condizioni di Maria Grazia erano piuttosto preoccupanti, tanto che la nonna social aveva aggiornato i suoi followers, sostenendo che lo stato di salute della ragazza fosse sempre stazionario. Dall’ultimo messaggio apparso, pare che la situazione stia migliorando.

Mariagrazia Imperatrice è stata ricoverata nel reparto terapia intensiva di un ospedale londinese a causa di un problema cardiaco. Inizialmente in cardiologia, in poche ore è passata alla terapia intensiva del St Thomas’ Hospital.

L’ultima telefonata

La signora Margherita, la nonna più social della Campania ha raccontato l’ultima telefonata avuta con la nipote, prima che si aggravassero le sue condizioni. “Ieri sera tardi avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto: ‘Nonnina non ti preoccupare per me io sto bene’, come fai di solito. Dici sempre sempre che ‘tutto va bene’ per non farci preoccupare e poi mi hai detto: ‘Pensa che tra un po’ sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita’. Perché come dici sempre tu ‘da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli’ e anche la tua amata Capri. E poi cosa è andato storto?“.