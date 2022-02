“Purtroppo non ci sono aggiornamenti. La situazione è stazionaria”. Con un messaggio lapidario nonna Margherita, star dei social, aggiorna i fan sullo stato di salute della nipote Mariagrazia Imperatrice, la giovane ricoverata nel reparto terapia intensiva di un ospedale londinese a causa di un problema cardiaco.

Mariagrazia ricoverata, nonna Margherita aggiorna i fan sulle sue condizioni: come sta la nipote

Mariagrazia è finita dalla Cardiologia alla terapia intensiva del St Thomas’ Hospital nel giro di poche ore. Le sue condizioni sono ancora molto preoccupanti e al momento non ci sarebbero miglioramenti.

“Io ti aspetto Guerriera, dobbiamo tornare a vivere le nostre avventure”, è post di nonna Margherita che segue l’ultimo aggiornamento sullo stato di salute di Mariagrazia. Tantissimi i messaggi di solidarietà e di conforto da parte di utenti che hanno preso a cuore la storia di Mariagrazia e che attendono trepidanti notizie positive su di lei.

L’ultima telefonata

Ieri la nonna più social della Campania ha raccontato l’ultima telefonata avuta con la nipote, prima che si aggravassero le sue condizioni. “Ieri sera tardi avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto: ‘Nonnina non ti preoccupare per me io sto bene’, come fai di solito. Dici sempre sempre che ‘tutto va bene’ per non farci preoccupare e poi mi hai detto: ‘Pensa che tra un po’ sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita’. Perché come dici sempre tu ‘da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli’ e anche la tua amata Capri. E poi cosa è andato storto?“, ha scritto ieri pomeriggio nonna Margherita.