Lo dice in lacrime, Mariagrazia Imperatrice. La giovane – diventata popolare grazie ai video di Nonna Margherita – è affetta da una malattia autoimmune degenerativa che rende molto incerte le sue aspettative di vita. Una drammatica notizia che arriva proprio in uno dei suoi momenti più felici, visto che aveva annunciato ai suoi fan di essere incinta.

Mariagrazia Imperatrice incinta ma scopre di avere una malattia autodegenerativa: “Non so se potrò crescere mio figlio”

Mariagrazia sta documentando il suo calvario in un ospedale londinese. Le analisi, i test a cui si sottopone, la scoperta della patologia. Nei video e nelle dirette si intravede anche la mamma, che le è accanto in questo momento difficile. L’influencer soffrirebbe – secondo quanto lei stessa ha dichiarato – di colangite biliare primitiva. Una malattia cronica che determina il ristagno di bile provocando fibrosi e cirrosi epatica. Purtroppo le aspettative di vita per i pazienti affetti da colangite è di circa 10 anni. “Potrò non veder crescere il mio bambino – confessa Mariagrazia in un filmato”.

In un’altra recente diretta, la ragazza non trattiene le lacrime e si apre completamente ai suoi fan svelando i suoi stati d’animo: “Non mi sarei mai aspettata tanti brutti eventi ravvicinati. Vorrei vivere e avere forza – dice – ma sono anche consapevole di quello che sta succedendo. Il sogno più grande della mia vita è sempre stato di avere una famiglia vera. E ora che tutto stava prendendo forma e il mio bambino mi stava portando le prime gioie, vedere tutto svanire così è difficile”. Poi esprime di nuovo il desiderio di rivedere il papà: “Non si è mai troppo grandi per desiderare l’abbraccio di un genitore. Pensavo che non l’avrei manco più cercato, ma in questo momento vorrei tanto che mio padre venisse da me e mi abbracciasse per conoscere mio figlio, che sarà anche il suo primo nipote”.

Il precedente

Un anno fa Mariagrazia era stata ricoverata, sempre in un ospedale a Londra, per un problema cardiaco. Migliaia di fan di Nonna Margherita si erano stretti in un abbraccio virtuale per sostenerla in un momento difficile che la vide anche ricoverata in terapia intensiva.