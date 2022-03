Maria Sole Tognazzi è una regista e sceneggiatrice italiana, sorella di Ricky e Gianmarco Tognazzi, la più piccola delle figlie di Ugo. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Maria Sole Tognazzi: chi è, età, altezza, film

Maria Sole Tognazzi è nata a Roma il 2 maggio 1971, sotto il segno del Toro, ed è la figlia più piccola di Ugo e dell’attrice Franca Bettoja.

Rispetto ai fratelli Gianmarco e Ricky, preferisce stare solo dietro le telecamere. Dopo la morte del padre, lavora come aiuto regista in teatro con lo spettacolo Crack, di Giulio Base, a cui seguono Macchine in amore e La valigia di carne.

Comincia a girare anche alcuni videoclip e, nel 1997, firma la sua prima regia con il cortometraggio Non finisce qui. Seguiranno C’ero anch’io nel 1999, con cui vincerà il Globo d’oro come miglior cortometraggio, e Sempre a tempo nel 2000. Nel 2003, arriva il suo primo lungometraggio Passato prossimo, dove, oltre alla regia, Maria Sole firma anche la sceneggiatura insieme a Daniele Prato. Il film ottiene il Globo d’oro 2003 come miglior opera prima e Maria Sole vince ai Nastri d’argento 2003 come Miglior regista esordiente.

Nel 2008 il suo secondo lungometraggio, presentato alla Festa del Cinema di Roma e intitolato L’uomo che ama. Nel 2010 ha presentato alla Festa del Cinema di Roma Ritratto di mio padre, un documentario dedicato al padre Ugo a vent’anni dalla scomparsa. Nell’aprile 2013 esce il suo terzo film, Viaggio sola.

Nel 2015, esce Io e lei, che racconta la storia di una coppia di donne omosessuali. Nel 2020, esce su Sky la sua prima serie tv, Petra, ispirata alle indagini di Petra Delicado, personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, di cui sta girando attualmente la seconda stagione.

Maria Sole Tognazzi: marito, figli

In merito alla sua vita privata, non sono disponibili particolari informazioni, essendo Maria Sole molto riservata. Più volte si è dichiarata single: attualmente non ha figli.

Maria Sole Tognazzi: Instagram

Maria Sole non è presente sui social: su Instagram, infatti, non esiste alcun account ufficiale da lei gestito.