Maria Di Biase è un’attrice canadese, regista, scrittrice, sceneggiatrice. E’ una delle partecipanti a Lol – Chi ride è fuori, in onda su Prime Video con la seconda stagione dal 24 febbraio.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Maria Di Biase: chi è, età, capelli

Maria Di Biase è nata a Montréal, in Canada, il 17 dicembre 1974, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ha origini italiane: le sue radici affondano in Molise. Cresciuta fin da piccola a Bologna, nel cui ateneo Universitario ha studiato Matematica, si presenta sempre coprendo i suoi capelli con un turbante in testa. Il motivo per cui compie questa scelta è ancora avvolto nel mistero.

Maria Di Biase: marito, figli

In merito alla vita privata, Maria è legata a Corrado Nuzzo: tra i due è presente un sodalizio artistico e amoroso ventennale. Insieme sul palcoscenico dal 2002 e nella vita sentimentale ancora prima, la coppia non si è mai sposata e non ha figli.

Maria Di Biase: film, Zelig, Radio 2, Lol

Diversi sono i film a cui Maria ha preso parte:

La matassa, regia di Ficarra e Picone e Giambattista Avellino (2009);

Anche se è amore non si vede, regia di Ficarra e Picone (2011);

Amici come noi, regia di Enrico Lando (2014);

Gli ultimi saranno ultimi, regia di Massimiliano Bruno (2015);

Tiramisù, regia di Fabio De Luigi (2016);

Vengo anch’io, regia di Nuzzo e Di Biase (2018);

Che vuoi che sia, regia di Edoardo Leo (2016);

Arrivano i prof, regia di Ivan Silvestrini (2018);

Bene ma non benissimo, regia di Francesco Mandelli (2018),

Odio l’estate, regia di Massimo Venier (2020).

Presente nel famoso programma di Canale 5 Zelig dal 2009-2016 e poi da 2021, la Di Biase ha portato la sua frizzante comicità sul palcoscenico, trascinando il pubblico con le scenette interpretate insieme a Corrado Nuzzo, suo partner anche nella vita. Con lui, condivide anche l’esperienza in radio: ha esordito prima lei, partecipando a Zazarazà, duettando con lui nel 2010 nel programma radiofonico Black Out, il più longevo programma di Radio 2 condotto dall’indimenticabile Enrico Vaime.

Attualmente, è tra le protagoniste della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, insieme a Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti.

Maria Di Biase: Instagram

L’attrice ha un suo profilo Instagram, seguito da 100mila followers, condiviso con il suo partner nella vita e nel lavoro Corrado Nuzzo: entrambi amano pubblicare scatti divertenti, inerenti alla vita privata e professionale.