Margherita Vicario è un’attrice e cantautrice italiana. E’ tra le interpreti della fiction Nero a metà, in onda su Rai 1 con la terza stagione. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Margherita Vicario: chi è, età

Margherita è nata il 13 febbraio 1988, sotto il segno dell’Acquario, a Roma. Ha 34 anni ed è alta 162 cm. Nel 2009 si laurea alla Link Campus University in Performing Arts.

Margherita Vicario: carriera, Nero a metà, canzoni

Margherita inizia la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione parallelamente a quella nella musica: inizia infatti ad approfondire lo studio del canto con il soprano Silvia Gavarotti e fa parte per tre anni del gruppo Marcello e il Mio Amico Tommaso, come corista e percussionista. Scrive e interpreta alcuni brani per colonne sonore di serie televisive.

Nel 2014 esce il suo primo EP Esercizi preparatori e subito dopo il primo album Minimal Musical, candidato al Premio Tenco come migliore opera prima.

Ha preso parte a varie fiction, tra cui I Cesaroni, Un passo dal cielo, I Borgia, La narcotici. Uno dei ruoli che le ha consentito di ottenere maggiore successo è quello nella serie Nero a metà, in onda su Rai 1 con la terza stagione nel 2022, dove recita accanto a Miguel Gobbo Diaz.

Margherita Vicario: Sanremo

Margherita è stata ospite sul palco di Sanremo nella 72esima edizione del Festival, durante la serata dedicata alle cover. In quest’occasione, ha cantato Be My Baby delle Ronettes insieme a La Rappresentante di Lista, Cosmo e Ginevra.

Margherita Vicario: vita privata

È nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà ed è figlia del regista Francesco Vicario. Anche lo zio Stefano svolge la stessa professione del padre.

In merito alla sua vita sentimentale, non è noto se Margherita sia o meno fidanzata.

Margherita Vicario: Instagram

Margherita è presente e attiva sui social: il suo profilo Instagram conta circa 172mila followers, con cui condivide scatti professionali e personali.