Sono ufficialmente iniziate oggi, martedì 22 maggio 2023, le riprese di Mare Fuori 4. La serie dei record, premiata anche come serie dell’anno ai Nastri d’Argento, ha iniziato la fase di realizzazione.

Mare Fuori, iniziate le riprese: tutto pronto per la quarta stagione

Gli attori saranno impegnati sul set almeno fino a settembre, con delle settimane di stacco riposo, per ricucire le fila di un racconto che ha lasciato tutti col fiato sospeso, una volta conclusa la terza stagione della serie.

Sui social sono spuntate già le prime foto degli attori a lavoro con la lettura dei copioni e i primi ciak. Anche la casa di produzione ha pubblicato alcune foto. Spicca il nome del regista Ivan Silvestrini, pronto a lasciare il segno con i prossimi episodi della quarta stagione di Mare Fuori, che i fan attendono con ansia.

Le riprese iniziate a Napoli

Già qualche giorno fa, in fase di lettura copioni, sono state condivise alcune foto dal set, che anche quest’anno sono gli spazi della Marina Militare di Napoli. Come raccontato da Antonio Di Matteo, uno dei protagonisti della serie nel ruolo di Lino, le riprese sono iniziate con un certo ritardo dal momento che è stato necessario ricostruire alcune parti della struttura, poiché la produzione aveva richiesto ulteriori spazi per girare nuove scene.