Dopo il successo in streaming su Rai Play, “Mare Fuori 3” si piazza tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Chi ha già divorato tutta la terza stagione, è alla ricerca di anticipazioni e indizi sulla la quarta, già confermata precedentemente dalla Rai.

Mare fuori 4, il regista svela il personaggio che tornerà nella prossima stagione

Il regista Ivan Silvestrini però ha voluto concedere una piccola anticipazione. Durante la settimana di Sanremo aveva svelato la partecipazione di Chiara Iezzi nella fiction, ora pare che un personaggio tanto caro ai fan sarà presente anche nella quarta stagione.

Nell’ultimo episodio dell’ultima stagione sono coinvolti Carmine e Rosa, i due ragazzi si amano nonostante le loro famiglie siano in lotta tra loro. Una volta usciti dall’IPM per un permesso, si incontrano, ma sul posto arriva anche il padre di lei. Un colpo di pistola lascia gli spettatori con il fiato sospeso. Chi è sopravvissuto? È la domanda che tanti appassionati della serie si pongono.

Commentando il successo di audience su Rai 2, Silvestrini ha affermato: “Il risultato auditel di ieri è buono, ma diventerà presto ottimo quando si sommeranno i risultati di RaiPlay. Quindi credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!”.Non resta che attendere i prossimi episodi per capire come rivedremo Rosa e cosa succederà a tutti gli altri ragazzi dell’IPM.