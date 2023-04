Dopo 7 mesi sono stati firmati i contratti di locazione da parte di Città metropolitana per le sedi alternative dell’istituto Marconi. Il via libera è arrivato per villa Gallo, ex caserma della Guardia di Finanza di via Aviere Mario Pirozzi, e per un edificio in via Spazzilli. I due edifici accoglieranno i circa 1400 studenti dell’istituto professionale che da settembre sono senza una scuola visto che nella sede storica di via Basile sono in corso lavori di ristrutturazione.

Il consigliere metropolitano Pezzella spiega che saranno assicurati gli esami di stato nella sede di villa Gallo.