Marco Cucolo è tra i partecipanti a L’isola dei famosi, reality a cui prenderà parte insieme alla fidanzata Lory Del Santo. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Marco Cucolo: chi è, età, altezza

Marco Cucolo è originario di Napoli. E’ nato il 13 gennaio 1992, sotto il segno del Capricorno. Ha 30 anni, è alto 188 cm e pesa 78 chili.

Marco Cucolo: lavoro, Isola dei famosi

Videomaker di professione, modello e volto tv, ha debuttato nel campo della moda dove è stato testimonial per vari brand. Ha lavorato alla realizzazione di The Lady, la web serie di Lory Del Santo. Partecipa come ospite o opinionista in diverse trasmissioni come Pomeriggio 5 o Domenica Live. Nel 2016, ha partecipato a Pechino Express sempre in coppia con Lory Del Santo. Nel 2022, sarà una dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Marco Cucolo: Lory Del Santo

Marco Cucolo è legato sentimentalmente a Lory Del Santo: i due sono molto innamorati ed hanno progetti importanti insieme. Si sono conosciuti tramite un messaggio social e dal 2015 fanno coppia fissa, vivendo insieme a Milano.

La loro storia d’amore diventa subito oggetto di gossip poiché tra loro ci sono ben 33 anni di differenza. Marco, nonostante la sua giovane età, ha saputo essere un punto di riferimento per la Del Santo in alcuni momenti drammatici, come per il suicidio del figlio Loren.

Marco Cucolo: Instagram

Su Instagram, Marco è seguito da circa 150mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.