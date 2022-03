Lory Del Santo è un personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa e showgirl italiana. E’ una delle partecipanti alla prossima edizione de L’isola dei famosi, insieme al fidanzato Marco Cucolo. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Lory Del Santo: chi è, età, altezza

Lory Del Santo è nata il 28 settembre 1958, sotto il segno della Bilancia. E’ alta 175 cm e ha 63 anni.

Dopo aver esordito come valletta al Festivalbar nel 1975, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, prende parte come attrice a numerosi film di genere italiani e a diversi varietà televisivi; in particolare, ha avuto il ruolo di “bigliettaia” nel programma Drive In negli anni ottanta. Negli anni successivi, è stata spesso al centro delle cronache rosa e ha vinto la terza edizione de L’isola dei famosi. Successivamente ha spesso partecipato come opinionista a moltissimi programmi televisivi, pubblicato un libro e partecipato come concorrente ad altri reality show: nel 2009 alla quarta edizione de La fattoria, nel 2016 alla quinta di Pechino Express e nel 2018 alla terza del Grande Fratello VIP.

Lory Del Santo: Isola dei famosi

Nel 2022, partecipa all’Isola dei famosi con il compagno Marco Cucolo. Per la sedicesima edizione, è prevista la divisione del cast in single e coppie: la Del Santo partecipa in quest’ultima categoria.

Lory Del Santo: fidanzato, figli

La Del Santo è stata a lungo alla ribalta della cronaca rosa: per la prima volta, quando dichiarò di essere stata ospite del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi nel suo celebre panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un rubino, storia questa che venne romanzata in più versioni dalle riviste dell’epoca.

Successivamente, divenne amante del chitarrista Eric Clapton, sposato allora con l’ex modella Pattie Boyd. Durante questa relazione, Lory rimase incinta, dando alla luce Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto 1986, ma tragicamente morto il 20 marzo 1991, cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo precipitò nel vuoto sotto gli occhi increduli della tata.

Nel momento del fatto, Lory Del Santo aveva già lasciato Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi; il 23 agosto 1991, nacque il suo secondo figlio: Devin.

Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, diventò ancora madre nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018. Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità.

Negli anni novanta, ha avuto inoltre una relazione sentimentale con il tennista Richard Krajicek.

Attualmente è legata a Marco Cucolo, più giovane di lei di circa 33 anni.

Lory Del Santo: Instagram

Su Instagram, Lory ha circa 105mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.