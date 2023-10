Tir perde il carico e alcune travi si abbattono sull’automobile che lo segue. È successo sulla statale Sannitica, a Marcianise, nei pressi dell’outlet La Reggia. Il conducente alla guida dell’auto, un uomo di 55 anni, è ricoverato in gravi condizioni.

Marcianise, tir perde il carico: travi trafiggono auto nei pressi de La Reggia Outlet. Grave 55enne

Le circostanze dell’incidente, avvenuto alle 7 del 5 ottobre, sono ancora da chiarire. Il mezzo pesante ha perso parte delle travi che stava trasportando nel rimorchio e alcune di esse sono piombate sopra uno dei veicoli che sopraggiungeva nei pressi della rotonda che precede la Reggia, noto centro commerciale della zona. Una delle travi in acciaio ha trafitto l’abitacolo dell’auto del malcapitato, rimasto poi intrappolato nelle lamiere della macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che si sono adoperati per estrarre il conducente dalle lamiere dell’auto: il 55enne rimasto ferito è stato trasportato poi all’ospedale più vicino in condizioni serie. Non si sa se sia o meno in pericolo di vita. Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e a rimuovere le travi riversate sulla careggiata. I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine.