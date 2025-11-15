Marcianise si ferma per l’ultimo saluto a Federica Di Blasio: domani i funerali al Duomo

Marcianise si prepara a vivere uno dei giorni più tristi della sua storia recente. La comunità, ancora scossa per la tragica scomparsa di Federica Di Blasio, la dodicenne deceduta ieri all’interno della scuola media “Calcara”, si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo, doloroso saluto.

Allestita oggi la camera ardente alla Casa Funeraria Memoria

A partire dalle 17:00 di oggi, la salma della giovane Federica sarà esposta presso la Casa Funeraria Memoria. Si prevede un afflusso continuo di persone: amici, compagni di classe, docenti e semplici conoscenti desiderosi di rendere omaggio alla bambina. Saranno in particolare i coetanei a portare un fiore o un pensiero scritto, piccoli gesti che testimoniano l’affetto e il grande vuoto lasciato da questa improvvisa tragedia.

Domani alle 15 i funerali nel Duomo di San Michele Arcangelo

Il momento più toccante sarà domani pomeriggio. Alle 15:00, il feretro bianco farà ingresso nel Duomo di San Michele Arcangelo, accompagnato da un lungo corteo. L’intera città è pronta a partecipare: famiglie, insegnanti, genitori degli alunni, rappresentanti delle istituzioni e tanti cittadini che, pur non conoscendo personalmente Federica, sono rimasti profondamente colpiti dalla vicenda.

Una città unita nel dolore

Marcianise, ferita e incredula, vuole far sentire la propria vicinanza alla famiglia — al papà Francesco Di Blasio, alla mamma Maria Cristina e al fratellino Michele — con un abbraccio simbolico e collettivo. La tragedia che ha coinvolto la giovane studentessa ha toccato l’intera comunità, che in queste ore sta mostrando un grande senso di solidarietà e partecipazione. Intanto proseguono le indagini per fare luce sulle cause della tragedia ed escludere ipotesi più inquietanti come bullismo o istigazione al suicidio.