Marcianise, tragedia alla scuola media Calcara: studentessa di 12 anni precipita nel vuoto e muore

Dramma questa mattina presso la scuola media Calcara di via Novelli a Marcianise, dove una studentessa di 12 anni, Federica De Biase, residente nella zona e frequentante la seconda classe, è tragicamente deceduta dopo essere precipitata dalle scale antincendio all’esterno dell’istituto scolastico. L’episodio è avvenuto poco dopo l’inizio delle lezioni, gettando l’intera comunità scolastica nello sconforto. A darne notizia in anticipo è EdizioneCaserta.

I primi soccorsi: sanitari del 118 sul posto in pochi minuti

Subito dopo la segnalazione di alcuni compagni e membri del personale scolastico, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza del 118 e le forze di Polizia. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare la ragazzina, che si trovava a terra nel cortile della scuola, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. La giovane è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Area transennata e indagini in corso

La zona è stata subito transennata per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari. Presente anche il sindaco Antonello Trombetta e il vicesindaco Salzillo, giunti immediatamente sul luogo della tragedia per esprimere vicinanza alla famiglia e alla comunità scolastica. Gli agenti stanno ascoltando testimonianze e ricostruendo con precisione la dinamica della caduta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dagli inquirenti si valutano sia la possibilità di un incidente sia altre circostanze che potrebbero aver portato la giovane a sporgersi o perdere l’equilibrio. Da una ricostruzione, la ragazzina si sarebbe allontanata dall’aula si è avviata verso le scale antincendio retrostanti l’edificio ed è caduta nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri.

Madre di Federica De Biase sul posto, comunità sotto shock

Sul luogo della tragedia è arrivata anche la madre della ragazzina, comprensibilmente sconvolta. Un clima di sgomento e incredulità si è diffuso rapidamente tra studenti, insegnanti e genitori, molti dei quali si sono radunati davanti alla scuola chiedendo aggiornamenti e maggiori chiarimenti sull’accaduto. La scuola media Calcara ha sospeso alcune attività didattiche per consentire rilievi e garantire supporto alla famiglia.