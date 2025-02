Si chiamava Giuseppe Bellopede il 30enne casertano stroncato da un malore improvviso mentre allestiva un carro allegorico a Capodrise, in provincia di Caserta.

Marcianise, malore killer: 30enne muore mentre allestisce carro del Carnevale

Il giovane, originario di Marcianise, nella serata di domenica stava collaborando con gli amici alla realizzazione del carro. All’improvviso si è accasciato a terra, forse vittima di un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori giunti sul posto hanno tentato ogni possibile intervento, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è rapidamente diffusa tra Marcianise e Capodrise, gettando nello sconforto familiari, amici e conoscenti. “Un ragazzo umile e solare, sempre disponibile. Non riesco a crederci, Peppe, mi hai spezzato il cuore”, ha scritto un amico sui social. I funerali di Giuseppe Bellopede si terranno martedì 4 febbraio alle ore 9 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II in via Clanio.