Marcianise, inseguimento con i carabinieri finisce in incidente: tre feriti. 20enne arrestato

Momenti di alta tensione la scorsa notte a Marcianise, dove un inseguimento ad alta velocità per le strade del centro cittadino si è concluso con un arresto e alcuni feriti. Un 20enne residente in via Po, Alessandro D.S., è stato fermato dai carabinieri dopo una fuga pericolosa. L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso e lesioni personali.

Marcianise, senza assicurante e patente scappa alla vista dei carabinieri: incidente durante inseguimento. Tre feriti

Il giovane era alla guida di una Fiat Panda priva di copertura assicurativa e senza patente, mai conseguita. Non fermandosi all’alt imposto dai carabinieri in via Retella, ha dato inizio a una fuga spericolata. Percorrendo a forte velocità numerose strade del centro, anche contromano, ha messo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

L’inseguimento ha avuto un momento critico all’incrocio tra via Catena e via Vittorio Veneto, dove la pattuglia del radiomobile, nel tentativo di fermare il fuggitivo, ha impattato contro un’altra vettura in transito. Nell’incidente sono rimasti feriti due carabinieri, rispettivamente di 48 e 26 anni, e una donna di 26 anni, S.N., residente a Marcianise. Quest’ultima ha riportato un lieve trauma cranico ed è stata trasportata all’ospedale di Aversa, mentre i militari hanno ricevuto cure a Caserta per contusioni leggere.

L’arresto

Dopo essere momentaneamente riuscito a far perdere le proprie tracce, il 20enne è stato bloccato poco dopo da un’altra pattuglia. Una volta intercettato, si sono registrati attimi di forte tensione prima che i carabinieri riuscissero a immobilizzarlo e a trasferirlo nelle camere di sicurezza della Compagnia di Marcianise. L’arrestato, difeso dall’avvocato Cerbo, attende ora il giudizio per direttissima. Le accuse a suo carico comprendono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.