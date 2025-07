È ricoverato in condizioni serie all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta un uomo di 43 anni, originario di Napoli, rimasto vittima di una violenta scarica elettrica nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio, intorno alle 16.30, mentre si trovava nei pressi di un concessionario situato al confine tra Marcianise e San Marco Evangelista.

Marcianise, folgorato da una scarica dell’auto elettrica: 43enne grave in ospedale

Come riporta Edizione Caserta, secondo una prima ricostruzione, il 43enne sarebbe stato colpito da un’improvvisa scarica elettrica mentre svolgeva alcune attività all’interno dello spazio espositivo. L’impatto lo avrebbe sbalzato a terra con violenza, provocandogli un trauma cranico e escoriazioni multiple.

A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale. I medici hanno riscontrato condizioni gravi ma stabili, e si teme una possibile commozione cerebrale.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro, intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Ancora da chiarire le cause del contatto con l’elettricità e se vi siano responsabilità da parte di terzi.