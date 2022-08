Era in giro per l‘Outlet di Marcianise quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

L’uomo, un 48enne del posto, si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’area commerciale dell’Outlet “La Reggia”, alla guida dell’autovettura in uso, con a bordo un minore.

Marcianise, pusher arrestato dai Carabinieri

I militari dell’arma lo hanno fermato e dalla perquisizione personale e veicolare è emerso che aveva con se 10 capsule contenenti eroina e 45,00 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Contestualmente all’arresto del 48enne, anche il giovane che era un sua compagnia è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Napoli, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.