Ritrovata senza vita nella sua abitazione. La vittima è Teresa Cecere, maestra elementare 46enne della scuola Calcara di Marcianise.

Marcianise, maestra elementare trovata morta in casa

Come anticipa Edizione Caserta, sono stati i familiari a trovare l’insegnante esanime in casa in zona Puzzaniello. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, ormai per Teresa non c’era niente da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Ancora ignote le cause del decesso.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Marcianise. Teresa lascia la sorella Maria e il nipote Gabriele, la salma, liberata subito su dispozione delle autorità, è stata tumulata nel cimitero di Marcianise. Grande il dolore delle colleghe e dei colleghi del plesso per questa improvvisa dipartita.