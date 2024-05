La procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine sul crollo di una parte del controsoffitto del Centro Commerciale Campania, accaduto sabato sera poco dopo le 22. La zona in cui si è verificato il crollo è transennata e messa sotto sequestro dalla magistratura, vietando l’accesso al pubblico.

Crollo al Centro Campania: la Procura apre un’inchiesta

Come riporta Il Mattino, si tratta dell’area che va da Piazza Campania, circondata da locali di ristorazione, un palco e un maxischermo aperti fino a mezzanotte, fino all’inizio di una delle gallerie commerciali, che invece chiudono alle 22. Sabato sera, quando i clienti erano già andati via, circa quindici metri lineari di pannelli in cartongesso e profili di alluminio sono crollati tra il ristorante Farinella e la gelateria La Scimmietta.

Secondo un comunicato ufficiale del Centro Commerciale Campania, il cedimento è stato causato da «un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta dei pannelli della controsoffittatura. Il personale antincendio si è reso conto immediatamente della prima crepa e ha tempestivamente recintato la zona evitando possibili danni a persone e animali. Non è stato registrato nessun ferito. Insomma, si sono prevenuti problemi maggiori, grazie alla prontezza del personale, anche il crollo non è stato impattante, ma il materiale è venuto giù quasi gradualmente».

Ieri mattina, mentre il centro commerciale ha riaperto al pubblico, la polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco ha effettuato ulteriori rilevamenti nell’area interessata al cedimento del controsoffitto. Si sta indagando per determinare se il cattivo ancoraggio di un cavo di sostegno, l’usura di qualche elemento, la mancanza di manutenzione o la negligenza umana abbiano causato il cedimento dei pannelli in cartongesso.