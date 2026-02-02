È emergenza buche a Marano, dove in diverse zone della città le strade si trasformano in un vero e proprio percorso a ostacoli. La situazione più critica si registra in via San Rocco e nelle vicinanze dove il manto stradale è completamente distrutto: voragini profonde, asfalto dissestato e tratti impraticabili costringono gli automobilisti a pericolosi slalom o, nel peggiore dei casi, a finirci dentro, con il rischio concreto di forare pneumatici o danneggiare i veicoli.

Marano, viaggio nelle strade-groviera: voragini e biche tra via San Rocco e dintorni

Una condizione che rappresenta un grave pericolo per la sicurezza, soprattutto per motociclisti e ciclisti, ma anche per i mezzi di soccorso, che potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere rapidamente ospedali o le abitazioni in caso di emergenza.

I residenti denunciano da tempo lo stato di abbandono delle strade e chiedono interventi urgenti, prima che si verifichino incidenti più gravi. Una situazione che peggiora ad ogni pioggia e che non può essere risolta con semplici rappezzi. Ad oggi il comune resta commissariato dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e nonostante questa situazione vada avanti già da tempo i cittadini lamentano assenza di interventi risolutivi da parte delle istituzioni.