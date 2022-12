Si chiamava Antonio l’uomo di 82 anni trovato senza vita nella sua abitazione a Marano, lungo il centralissimo corso Mediterraneo.

Marano, trovato morto in casa: Antonio aveva 82 anni

Così come spiega Il Mattino, l’uomo era solo in casa. Ad allertare i carabinieri della Compagnia diMarano e il 118 sarebbe stata la moglie dopo i vani tentativi di mettersi telefonicamente in contatto con lui. Gli uomini dell’Arma si sono recati nel primo pomeriggio del 25 dicembre e hanno fatto la drammatica scoperta. Inutile l’intervento dei sanitari.

Il decesso sarebbe imputabile a cause naturali. Antonio si sarebbe sentito male e sarebbe morto per infarto o arresto cardiocircolatorio senza avere la possibilità di chiedere aiuto. La salma è stata già consegnata ai familiari. I funerali si terranno oggi.