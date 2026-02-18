Logoteleclubitalia

Marano. Tenta di forzare distributore di contraccettivi, 29enne arrestato dai Carabinieri

Piede di porco, mani insanguinate e cappuccio calzato sulla testa. È così che i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno trovato Biagio Sperante, 29enne già noto alle forze dell’ordine. Stava forzando un distributore automatico di contraccettivi, installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco.

Banner Union2 Sito

Inutile il tentativo di fuga. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall’uso del piede di porco. Sperante è finito in manette per tentato furto ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto