l Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli.

Marano, sciolto il Comune: il sindaco Morra contro governo e prefetto

La decisione, motivata con le “comprovate ingerenze da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale”, prevede l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per 18 mesi.

La notizia ha suscitato la dura reazione del sindaco Matteo Morra, che in una nota ai cittadini ha espresso “sorpresa e amarezza” per il provvedimento: «Abbiamo lavorato in condizioni critiche ma con impegno – ha dichiarato – avviando un serio risanamento finanziario e organizzativo, restituendo beni confiscati alla criminalità e finanziando opere pubbliche attese da anni».

Morra rivendica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione, ma attacca le motivazioni politiche dietro lo scioglimento: «È un sopruso che non trova giustificazione tecnica, ma risponde a logiche degeneri. Basti pensare che il Prefetto di Napoli è indicato come uno dei possibili candidati del centrodestra alla presidenza della Regione. Ricorrerò in ogni sede per difendere la mia onorabilità, quella dei consiglieri comunali che mi hanno sostenuto e dei cittadini di Marano, che meritano di vivere in una città normale, dove lo scontro politico ritrovi finalmente civiltà e correttezza».