“Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo a commentare fatti di cronaca e violenza tra giovani. Scene come quelle viste nel video, dove una ragazzina è accerchiata e malmenata da compagne di scuola, sono inaccettabili”. A dirlo sono i consiglieri della commissione consiliare “Politiche Sociali” del Comune di Marano in merito all’episodio di violenza che vede, suo malgrado, protagonista una ragazzina di 12 anni.

Marano, ragazzina pestata dal branco. Commissione “Politiche Sociali”: “Organizzeremo incontro con famiglie”

“Come Commissione Consiliare alle Politiche Sociali già da tempo stiamo lavorando ad un progetto contro il bullismo e la violenza. Puntiamo ad un lavoro di sinergia tra famiglie, scuole, associazionismo ed Istituzioni. La migliore arma a disposizione dei cittadini in questi casi è denunciare. Bisogna denunciare, punire chi si macchia di azioni violente e poi iniziare un percorso rieducativo”, fanno sapere la presidente della sesta commissione Teresa Aria e i consiglieri Elena Aprea, Luigi Cecere, Maria Teresa De Biase, Salvatore De Stefano, Luigi Baiano per poi annunciare che “organizzeranno con la massima urgenza un incontro con le famiglie coinvolte in quest’episodio, affinché si possa iniziare un percorso educativo finalizzato a scardinare tali fenomeni sul territorio”.