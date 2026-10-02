Marano. Sciopero dei lavoratori dell’igiene urbana oggi, venerdì 2 ottobre, con possibili pesanti ripercussioni sulla raccolta dei rifiuti in città. La vertenza della Marano Ambiente resta aperta nonostante il tentativo di mediazione avvenuto ieri sera in Prefettura.

Marano, sciopero dei rifiuti: salta la raccolta dopo il vertice in Prefettura

Al centro della protesta ci sono i ritardi nel pagamento delle retribuzioni e dei ticket e le incertezze sul futuro del servizio. Sindacati e lavoratori avevano confermato l’astensione dopo il mancato accordo con la commissione straordinaria che guida il Comune.

Nella serata di ieri la questione è arrivata sul tavolo della Prefettura di Napoli. Al confronto hanno partecipato il viceprefetto Fabio Giombini, un rappresentante della Marano Ambiente e i delegati di FP Cgil, Fit Cisl e Fiadel.

La vertenza riguarda anche la volontà manifestata dall’azienda di recedere dal contratto, circostanza che alimenta le preoccupazioni dei dipendenti sulla continuità del servizio.

Intanto i disagi sono destinati a ricadere sui cittadini. In diverse zone di Marano la raccolta presenta già da tempo criticità e lo sciopero rischia di provocare nuovi accumuli di sacchetti lungo le strade.