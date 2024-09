Marano, perde il controllo dello scooter: muore 19enne

Tragedia all’alba in via Del Mare, nel comune di Marano, dove un giovane è deceduto a seguito di un incidente con lo scooter.

A perdere la vita, così come riporta il quotidiano locale Terra Nostra News, C.F., 19 anni, residente del posto. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco prima delle 6. Il giovane centauro sarebbe rovinato al suolo dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote.

Inutili i soccorsi giunti sul posto, il 19enne sarebbe deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo l’impatto. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale compagnia per le indagini e i rilievi del caso.

Via del Mare è l’arteria che congiunge il centro di Marano alla collina dei Camaldoli. Si tratta di una strada in pendenza, scivolosa e molto pericolosa. In più tratti e segnata anche dalla presenza di diverse buche.