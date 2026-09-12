Notte di paura in via San Rocco a Marano, dove nel giro di poco più di un’ora si sono verificati due distinti incidenti stradali, riaccendendo l’allarme sulla sicurezza di una delle arterie cittadine. Secondo una prima ricostruzione, nel primo episodio un’automobile avrebbe urtato un camion adibito alla raccolta dei rifiuti, provocandone il ribaltamento. L’incidente sarebbe avvenuto mentre il mezzo della nettezza urbana era impegnato nelle attività notturne.

Marano, notte di incidenti in via San Rocco: torna l’allarme sicurezza

A distanza di circa un’ora, a poche decine di metri dal punto del primo impatto, si è verificato un secondo incidente. Un’altra vettura ha perso il controllo, finendo contro lo spartitraffico e ribaltandosi. Due episodi ravvicinati che tornano ad accendere i riflettori sulla sicurezza di via San Rocco, lungo stradone che congiunge il centro di Marano con la periferia. Non sarebbe infatti la prima volta che lungo questa strada si verificano incidenti, anche particolarmente violenti.

A lanciare l’allarme sono soprattutto i residenti della zona, che da tempo denunciano velocità eccessive, in particolare nelle ore notturne e durante i fine settimana. Secondo le testimonianze di chi abita lungo l’arteria, nelle ore più tarde via San Rocco si trasformerebbe spesso in una sorta di “pista”, con automobili che transitano a velocità sostenuta.