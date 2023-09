La danza è una disciplina che permette al movimento del corpo di trovare la sua massima espressione. Nancy Della Corte, attraverso la scuola di danza New Stella Nascente di Marano di Napoli che dirige, porta avanti con dedizione i valori più nobili della danza.

L’accademia nasce nel 2015 e fin da subito la direttrice artistica Nancy Della Corte, ha messo a disposizione degli allievi tutti gli strumenti che servono a nutrire il loro animo artistico. Oltre alla danza, di fondamentale importanza, sono i corsi di recitazioni che completano armoniosamente l’espressione del corpo e dell’interpretazione. Punti fondamentali per Della Corte, che ha conseguito il diploma in danza classica, contemporanea e modern nel 2009, sostenendo gli esami con la Maestra Alessandra Celentano, presidente di commissione.

La formazione di Nancy Della Corte le ha permesso di comprendere l’importanza di costituire un’Accademia nella sua città, che possa trasmettere i valori dell’arte attraverso la danza e la recitazione. Dopo il diploma e varie borse di studio, danza come ballerina in svariate produzioni e nel 2012 sceglie d’intraprendere il percorso formativo come insegnante che la porterà poi a diventare la direttrice artistica della New Stella Nascente.

La scuola vuole fornire agli allievi gli strumenti per uno studio professionale di tutte le discipline proposte dall’offerta didattica.

La danza e la recitazione come fautori non solo della parte artistica dei ragazzi che li frequentano, ma anche come strumento di conciliazione, disciplina e impegno. Questo è accompagnato da una serie di stage con Maestri esterni quali Silvia Ajello, Margherita Veneruso, Ugo Ranieri e Anbeta Toromani.

Quest’anno la New Stella Nascente ha introdotto un corso fondamentale nel gettare le basi per i futuri ballerini: Gioco-danzando. Difatti è uno dei fiori all’occhiello della scuola, dedicato ai bambini dai 3 anni, e tenuto dalla direttrice Nancy Della Corte, specializzata nell’insegnamento della danza ai bambini.

Il corso di contemporaneo, per i corsi intermedi e avanzati, è diretto dal Maestro Marco Della Corte, laureato presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma e danzatore per varie compagnie nazionali, tra cui “Movimentoinactor”. Il corso di Recitazione – TEATRO-EMOZIONALE, è invece guidato dalla maestra Rita Graniero, attrice e presentatrice televisiva. Infine il corso di HIP – HOP è tenuto dalla maestra e coreografa Alessia Del Gaudio e dalla sua assistente Sara Minauda.

