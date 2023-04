Fabio D’Alessio. E’ questo il nome del poliziotto di Marano tragicamente morto questa notte sulla statale 7Bis Nola-Villa Literno, nel territorio di Villa Literno. Fatale un incidente in sella alla sua moto.

Fabio D’Alessio morto in sella ala sua moto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane delle forze dell’ordine stava viaggiando lungo la statale quando, per cause da accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo per schiantarsi fuori strada. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Nonostante il tentativo disperato da parte dei medici per tenerlo in vita purtroppo per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Saranno i carabinieri di Villa Literno a fare luce sulla dinamica.

Lutto a Marano

La notizia si sta rapidamente diffondendo in queste ore a Marano, sua città d’origine. Fabio era un poliziotto stimato, in servizio a Napoli. Appassionato di body-building, aveva partecipato a diverse gare agonistiche. Tanti i post apparsi in queste ore sui social. “Era meglio che toglievano quelle ali! Almeno eri ancora qui con noi o fa. Che dolore mi hai dato stamattina”, scrive Marco. Ancora non è nota la data dei funerali.