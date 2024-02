Nella giornata di oggi, sono ufficialmente partiti i lavori di sistemazione e pulizia dell’alveo di Santa Maria a Pigno, estendendosi da località Montesanto fino a località Pigno a Marano.

Avviati i lavori di messa in sicurezza dell’Alveo di Santa Maria Pigno a Marano

Questo importante intervento mira alla totale messa in sicurezza e pulizia dell’area, con l’obiettivo primario di prevenire future inondazioni e il rilascio di fango che in passato ha interessato via Vallesana, creando disagi significativi per la comunità locale.

L’operazione si inserisce in un contesto di prevenzione e tutela ambientale, volto a risolvere definitivamente i problemi legati alle esondazioni e al trasporto di fango e detriti che, soprattutto in passato, hanno costretto anche alla chiusura prolungata della strada vicino alla Chiesa di via Vallesana, nella zona del cimitero.

“Mai più fango a via Vallesana”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del sindaco Matteo Morra e all’impegno diretto del Consigliere delegato Domenico Catuogno in collaborazione con la SMA Campania.

L’intervento sarà realizzato senza alcun costo per la collettività, evidenziando l’importanza dell’azione congiunta tra le varie istituzioni per il benessere e la sicurezza dei cittadini.