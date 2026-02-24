Marano, incendio nell’ex ufficio del Giudice di Pace: indagini in corso

Paura nella notte a Marano, dove un incendio è divampato all’interno di una delle stanze dell’ex ufficio del Giudice di Pace. A dare la notizia è il quotidiano Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nei locali passando da una finestra. Dopo aver infranto il vetro, avrebbero appiccato il fuoco, provocando l’incendio all’interno della struttura.

La sede, già al centro di provvedimenti giudiziari, era stata sequestrata nei mesi scorsi dalla Procura di Napoli Nord per gravi carenze nella sicurezza e successivamente soppressa dal Ministero della Giustizia, che sta valutando in questi mesi il trasferimento della sede in un’altra struttura dell’area a nord di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato le verifiche del caso. Secondo quanto riferito dai caschi rossi, l’incendio sarebbe certamente di natura dolosa. Sull’episodio sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili e chiarire il movente del gesto. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Compagnia.