Marano, incendio in collina: Vigili del Fuoco ancora impegnati nello spegnimento

Tanta la preoccupazione ieri sera per gli abitanti di Via Moyo, soprattutto quando le fiamme hanno lambito diverse case. Gli stessi residenti hanno documentato con video e foto sui social la propagazione del rogo, visibile anche da molto lontano. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

L’incendio ha reso necessario l’intervento a oltranza dei pompieri, che hanno impegnato finora cinque autobotti ed elicotteri, e della Municipale, per la gestione della viabilità. L’attenzione resta molto alta. In parallelo sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio ed eventuali responsabilità.