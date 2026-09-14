A distanza di diciotto ore dall’inizio dell’incendio divampato nella zona collinare di Marano, al confine con i Camaldoli, proseguono da parte dei Vigili del Fuoco le operazioni di contenimento delle fiamme . Nel frattempo, i residenti avvertono una forte puzza di bruciato che li sta costringendo a stare in casa.
Marano, incendio in collina: Vigili del Fuoco ancora impegnati nello spegnimento
Tanta la preoccupazione ieri sera per gli abitanti di Via Moyo, soprattutto quando le fiamme hanno lambito diverse case. Gli stessi residenti hanno documentato con video e foto sui social la propagazione del rogo, visibile anche da molto lontano. Per fortuna, non si sono registrati feriti.
L’incendio ha reso necessario l’intervento a oltranza dei pompieri, che hanno impegnato finora cinque autobotti ed elicotteri, e della Municipale, per la gestione della viabilità. L’attenzione resta molto alta. In parallelo sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio ed eventuali responsabilità.