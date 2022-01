Fiamme in un’abitazione a Marano, salvato 77enne. Nella serata, in via Pendine Casalanno 65, si è sviluppato un grosso incendio all’interno di una casa dove abitava un anziano signore. Le fiamme hanno invaso l’abitazione danneggiando tutti i locali.

Marano, abitazione in fiamme

Quando i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono giunti sul posto, l’uomo non riusciva ad uscire dallo stabile a causa del fuoco. Con non poca difficoltà i militari dell’arma sono riusciti a salvarlo evacuando poi l’intera palazzina (tre piani e tre appartamenti).

Sul posto sono poi intervenuti successivamente anche i carabinieri della compagnia di Marano e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Il 77enne è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli in via precauzionale. Non è in pericolo di vita ma ha riportato lievi lesioni alle mani.