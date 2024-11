Colpo nella notte a Marano, questa volta ai danni di una delle principali farmacie della città, situata sul centralissimo Corso Europa. Come riporta il quotidiano online TerraNostraNews, ladri, entrati in azione con rapidità, sono riusciti a sottrarre oltre 5mila euro in contanti e un’ingente quantità di medicinali, il cui valore economico è ancora in fase di valutazione.

Marano, furto nella notte in farmacia: portati via oltre 5mila euro e medicinali

L’allarme è stato dato dai titolari della farmacia nelle prime ore del mattino, dopo aver scoperto i segni dell’effrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.

L’episodio si aggiunge a una crescente serie di furti e atti vandalici che stanno creando tensione nella comunità. Solo ieri sera, gravi atti di vandalismo sono stati registrati in via Padreterno, nei pressi di un campo sportivo, alimentando ulteriormente il senso di insicurezza tra i cittadini.