Hanno scardinato la saracinesca e si sono introdotti all’interno del negozio di telefonia, portando via diversi dispositivi elettronici. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Marano, nel mirino dei ladri è finito il centro Tim di via Merolla.

Marano, furto al centro Tim nella notte

Sul posto sono intervenuti ieri mattina, intorno alle 6 e 20, gli uomini della vigilanza Union Security e i Carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso. Secondo una prima ricostruzione i malviventi, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso del negozio, hanno fatto razzia di tablet e vari televisori. Poi si sono diretti verso il registratore di cassa e lo hanno asportato. Una volta messo a segno il colpo, i banditi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

In fuga con tablet e tv

Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma che hanno già ascoltato i titolari e avviato tutti gli accertamenti del caso. Da quantificare ancora il bottino e i danni arrecati al negozio. L’attività commerciale, secondo quanto si apprende, dispone di sistema di telecamere di videosorveglianza ma, al momento del raid, il dvr è stato rimosso. Gli occhi elettronici presenti nell’esercizio commerciale non avrebbero quindi ripreso l’intera sequenza del furto. Tuttavia, sono in corso verifiche da parte dei Carabinieri al fine di individuare telecamere presenti in zona che forniscano elementi utili alle indagini.