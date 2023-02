Preleva la pensione all’ufficio postale, poi si dirige verso la villetta comunale di San Rocco ma si sente male e si accascia a terra. E’ morto così Roberto Esposito, ex responsabile della Protezione Civile locale. A darne notizia è il Mattino.

Marano, malore killer in strada: muore ex responsabile protezione civile

E’ sotto choc la comunità di Marano per la tragedia che si è consumata questa mattina. Esposito si era recato alle poste per ritirare la sua pensione. Una mattinata come tante, niente che facesse presagire la tragedia imminente che l’avrebbe colpito. Passa qualche minuto, l’uomo cammina a piedi ma avverte un malore, invoca aiuto. Finisce sull’asfalto davanti agli occhi di decine di passanti.

Scattano i primi soccorsi da parte di chi assiste alla scena. Successivamente sopraggiungono gli operatori del 118. Secondo i testimoni sarebbero arrivati circa un’ora dopo. Troppo tardi. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: Roberto Esposito è già deceduto. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Marano per i rilievi del caso. «Abbiamo praticato un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare», raccontano a Il Mattino gli attivisti dell’associazione “Solidali con te”.